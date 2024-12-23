Полиция Владивостока проверяет информацию о взрыве петарды в руке у мужчины

Полиция Владивостока начала проверку после сообщений новых медиа о ранении в Первомайском районе города молодого человека из-за взрыва у него в руке петарды.
В социальных сетях появилась публикация, где автор рассказал о травмах, полученных при неудачном обращении с пиротехникой на сопке Бурачка. По данным пресс-службы УМВД РФ по Приморскому краю, сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение пострадавшего, а также выясняют все обстоятельства инцидента. Официальных обращений или уведомлений из медицинских учреждений по этому случаю в полицию не поступало.
Судя по опубликованным в интернете материалам, происшествие произошло вечером 22 декабря, а видео и фото последствий появились в Сети на следующий день. Молодые люди гуляли по видовой площадке на сопке, когда один из них решил поджечь петарду. Однако пиротехническое изделие взорвалось практически сразу после поджигания, не оставив пострадавшему времени отбросить его. На записи видно, как парень схватился за руку и сказал друзьям, что ему нужно срочно обратиться в травмпункт.
Также в интернете появилось фото его поврежденной руки, сделанное в медицинском учреждении. На снимке заметны серьёзные травмы: кожа на пальцах содрана, а некоторые источники утверждают, что часть пальцев могла быть оторвана. Есть предположение, что петарда оказалась не только слишком мощной, но и бракованной, так как взорвалась гораздо быстрее, чем должна была. По итогам проверки полицейские примут законное решение.
Telegram-канал «МЧС Приморского края» опубликовал памятку о том, как нужно пользоваться пиротехникой, чтобы избежать трагических последствий:
— Покупать изделия в официальных местах.
— Проверять наличие сертификатов и инструкций на русском языке.
— Убедиться, что упаковка не имеет повреждений.
— Хранить пиротехнику до использования в сухом месте и вдали от легковоспламеняющихся предметов.
— Запускать фейерверки только на специализированных площадках, вдали от пожароопасных объектов.