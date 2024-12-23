Полиция Владивостока проверяет информацию о взрыве петарды в руке у мужчины

Судя по опубликованным в интернете материалам, происшествие произошло вечером 22 декабря, а видео и фото последствий появились в Сети на следующий день. Молодые люди гуляли по видовой площадке на сопке, когда один из них решил поджечь петарду. Однако пиротехническое изделие взорвалось практически сразу после поджигания, не оставив пострадавшему времени отбросить его. На записи видно, как парень схватился за руку и сказал друзьям, что ему нужно срочно обратиться в травмпункт.