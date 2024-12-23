Авиарейсы в Пулково были задержаны из-за сообщения о минировании

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге зафиксирована задержка некоторых авиарейсов. Это следует из информации на табло аэропорта.
Так, всего было задержано восемь рейсов. Инцидент произошел с 23:30 до 00:00 по московскому времени.
Один рейс был вовсе отменен. Он должен был перевезти пассажиров из Санкт-Петербурга в Москву.
Причиной стало сообщение о минировании. После полученной информации борты самолетов исследовала следственно-оперативная группа с участием кинолога.
В результате, опасных предметов специалисты не обнаружили. Сообщение было признано ложным.
Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Виновные в происшествии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело из-за сообщения о «минировании» автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Неизвестный позвонил в полицию и заявил о якобы установленном взрывном устройстве.