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Авиарейсы в Пулково были задержаны из-за сообщения о минировании

Следственно-оперативная группа с участием кинолога не подтвердила информацию.

Источник: Аргументы и факты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге зафиксирована задержка некоторых авиарейсов. Это следует из информации на табло аэропорта.

Так, всего было задержано восемь рейсов. Инцидент произошел с 23:30 до 00:00 по московскому времени.

Один рейс был вовсе отменен. Он должен был перевезти пассажиров из Санкт-Петербурга в Москву.

Причиной стало сообщение о минировании. После полученной информации борты самолетов исследовала следственно-оперативная группа с участием кинолога.

В результате, опасных предметов специалисты не обнаружили. Сообщение было признано ложным.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Виновные в происшествии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено уголовное дело из-за сообщения о «минировании» автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Неизвестный позвонил в полицию и заявил о якобы установленном взрывном устройстве.