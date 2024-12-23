Завершилось расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

Материалы уголовного дела против Сидики насчитывают порядка 40 томов. Обвиняемый подтвердил свою вину в атаке на военный объект Дягилево и в размещении взрывного устройства на железнодорожных путях в Рязанской области в 2023 году. Однако он отрицал участие в тренировках террористов. Сидики заявил, что «обладал всеми необходимыми умениями задолго до ареста, так как интересовался электроникой и дронами, и был способен самостоятельно собрать взрывчатку».