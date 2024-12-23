Завершилось расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

Следствие завершило проверку уголовного дела в отношении Руслана Сидики*, который имеет гражданство России и Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Сидики обвиняют в организации диверсии на железнодорожной дороге под Рязанью, а также в нападении на авиабазу Дягилево. Текст обвинительного заключения практически не изменился, а сам Сидики частично признал вину.
Материалы уголовного дела против Сидики насчитывают порядка 40 томов. Обвиняемый подтвердил свою вину в атаке на военный объект Дягилево и в размещении взрывного устройства на железнодорожных путях в Рязанской области в 2023 году. Однако он отрицал участие в тренировках террористов. Сидики заявил, что «обладал всеми необходимыми умениями задолго до ареста, так как интересовался электроникой и дронами, и был способен самостоятельно собрать взрывчатку».
Напомним, Сидики инкриминируется совершение теракта на железной дороге на территории Рязанской области 11 ноября 2023 года. Тогда в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на одном из перегонов сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Пострадали машинист и его помощник.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.