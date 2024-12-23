В Мексике в результате падения частного самолета погибли семь человек

«Днем в это воскресенье небольшой самолет типа Cessna 207, следовавший из Ла-Парота, штат Мичоакан, потерпел авиакатастрофу, упав в труднодоступной лесистой местности. По предварительным данным, погибли семь человек», — говорится в сообщениях пресс-службы в социальной сети X (бывш. Twitter).
Их личности устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы. Кроме того, по информации пресс-службы, в результате произошедшего на месте падения самолета начался пожар, сотрудниками специальных служб были предприняты действия по его тушению.
Ранее, 20 декабря, сообщалось, что военный вертолет, загоревшийся во время учений, совершил аварийную посадку на территории базы Кэмп-Пендлтон на побережье Южной Калифорнии в округе Сан-Диего, США. Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, смогли благополучно покинуть его после приземления.