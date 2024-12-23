В Мексике в результате падения частного самолета погибли семь человек

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что военный вертолет, загоревшийся во время учений, совершил аварийную посадку на территории базы Кэмп-Пендлтон на побережье Южной Калифорнии в округе Сан-Диего, США. Все четыре человека, находившиеся на борту вертолета, смогли благополучно покинуть его после приземления.