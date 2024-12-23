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Kyodo: над американской базой Ивакуни в Японии пролетел неопознанный дрон

Неопознанный беспилотник был замечен в небе над американской базой Ивакуни в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo. В результате происшествия власти задержали несколько коммерческих рейсов, обслуживанием которых занимается одноименный аэропорт.

Из-за появления беспилотника рейс Токио — Ивакуни перенаправили в расположенный неподалеку аэропорт Хиросима, откуда он вылетел к месту назначения с задержкой на три часа.

Авиационные власти уведомили о нормализации ситуации через час после происшествия — примерно в 20:00 по местному времени (14:00 мск 22 декабря), когда безопасность полетов официально подтвердили в соответствующем комментарии.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США пока не выявили угроз безопасности на фоне неоднократного массового появления неопознанных беспилотников в небе над некоторыми штатами. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас также говорил, что власти не считают неопознанные дроны, которые были замечены над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси, признаком иностранного вмешательства. Тем не менее в ночь на 15 декабря взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк были закрыты примерно на час в связи с активностью беспилотников в воздушном пространстве.