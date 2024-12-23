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В Иркутске произошел крупный пожар в производственном здании

Пожар произошел в производственном здании площадью 2,4 кв. метров.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутске пожарные справились с крупным возгоранием. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар произошел в производственном здании площадью 2,4 кв. метров. На месте работали 33 сотрудника и 11 единиц техники МЧС. Загорелись подсобные помещения, технологическое оборудование, сырье и резинопол на площади 200 кв. метров.

Было вынесено 4 газовых баллона. Пожарные продолжают пролив конструкций.

О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области из-за пожара в СНТ погибли два пенсионера.

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