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38 ДТП произошло за неделю на дорогах Иркутской области

В авариях погибли три человека.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю на дорогах Иркутской области произошло 38 ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в авариях получили травмы 35 взрослых и 10 несовершеннолетних. Для трех человек происшествия закончились смертью.

— В двух случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, шесть водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления, шесть водителей оставили место ДТП, — поделились инспекторы.

Также в авариях пострадало полсотни транспортных средств. А главными причинами ДТП становились неправильно выбранная скорость, нарушение порядка проезда, выезд на встречку и неправильный проезд «зебры».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре утро 23 декабря началось не с кофе, а с 9-балльных пробок. Заторы образовались на главных улицах в разных районах города.