38 ДТП произошло за неделю на дорогах Иркутской области

За минувшую неделю на дорогах Иркутской области произошло 38 ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, в авариях получили травмы 35 взрослых и 10 несовершеннолетних. Для трех человек происшествия закончились смертью.
— В двух случаях водители управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, шесть водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления, шесть водителей оставили место ДТП, — поделились инспекторы.
Также в авариях пострадало полсотни транспортных средств. А главными причинами ДТП становились неправильно выбранная скорость, нарушение порядка проезда, выезд на встречку и неправильный проезд «зебры».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре утро 23 декабря началось не с кофе, а с 9-балльных пробок. Заторы образовались на главных улицах в разных районах города.