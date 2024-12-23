Суд вынес приговор за попытку ограбления супермаркета в Барабинске

Барабинский районный суд поставил точку в деле о попытке ограбления местного супермаркета, вынеся приговор Игорю Ивантееву. Мужчина был признан виновным в покушении на грабеж с применением насилия.
Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае 2024 года в магазине «Магнит». Ивантеев, ранее трижды судимый за аналогичные преступления, попытался вынести неоплаченный товар — элитный алкоголь, кофе и шоколад. Сотрудница магазина, заметив кражу через камеры видеонаблюдения, попыталась остановить злоумышленника. Однако, вместо того чтобы сдаться, Ивантеев, как установил суд, укусил женщину за палец, чтобы продолжить побег.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ЧОП, которые задержали грабителя. Ивантеев признал свою вину частично, отрицая факт применения насилия к сотруднице.
Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил Ивантееву наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 9 месяцев. Однако, учитывая предыдущие судимости, по совокупности преступлений окончательный срок составил 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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