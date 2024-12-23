Суд вынес приговор за попытку ограбления супермаркета в Барабинске

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае 2024 года в магазине «Магнит». Ивантеев, ранее трижды судимый за аналогичные преступления, попытался вынести неоплаченный товар — элитный алкоголь, кофе и шоколад. Сотрудница магазина, заметив кражу через камеры видеонаблюдения, попыталась остановить злоумышленника. Однако, вместо того чтобы сдаться, Ивантеев, как установил суд, укусил женщину за палец, чтобы продолжить побег.