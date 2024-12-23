СКР Прикамья выяснит причины гибели оператора нефтедобычи на месторождении

Речь идёт об инциденте, который случился 19 декабря на месторождении нефтяной компании. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что два оператора по добыче нефти и газа были найдены без сознания на кустовой площадке в районе села Деменево, в 30 километрах от Чернушки. Когда медработники приехали на место, они констатировали смерть одного из мужчин. Второй был доставлен в больницу.