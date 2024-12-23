СКР Прикамья выяснит причины гибели оператора нефтедобычи на месторождении

Причины гибели оператора добычи нефти на месторождении в Пермском крае выяснят следователи СУ СКР региона.
Речь идёт об инциденте, который случился 19 декабря на месторождении нефтяной компании. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что два оператора по добыче нефти и газа были найдены без сознания на кустовой площадке в районе села Деменево, в 30 километрах от Чернушки. Когда медработники приехали на место, они констатировали смерть одного из мужчин. Второй был доставлен в больницу.
Вечером 22 декабря СУ СКР по Пермскому краю сообщило, что смертельным инцидентом заинтересовались следователи ведомства.
«Чернушинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому краю по факту смерти оператора по добыче нефти и газа на рабочем месте проводится процессуальная проверка», — сообщили в СУ СКР региона.
Как выяснилось, пострадавшим оказался 21-летний молодой человек. Сейчас следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. Во время проверки ведомство установит все обстоятельства происшествия.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Ростехнадзор также заинтересовался гибелью мужчины на рабочем месте. Для расследования инцидента была сформирована специальная комиссия, включающая сотрудников государственной инспекции труда Пермского края.