На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

Ранее стало известно, что прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су, руководившего введением военного положения в стране 3 декабря. Военного подозревают в участии в мятеже и квалифицируют его как ключевого исполнителя, ему может грозить пожизненный срок или казнь. Имя Пак Ан Су стоит под указом с мерами, связанными с введением и обеспечением в стране военного положения.