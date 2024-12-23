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На военной базе в Южной Корее произошел взрыв

На военной базе в городе Кимхэ (Южная Корея) произошел взрыв. Об этом написало агентство Yonhap.

Источник: AP 2024

Уточняется, что экстренные службы работают на месте, выясняется число возможных жертв.

Ранее стало известно, что прокуратура Южной Кореи арестовала начальника штаба армии Пак Ан Су, руководившего введением военного положения в стране 3 декабря. Военного подозревают в участии в мятеже и квалифицируют его как ключевого исполнителя, ему может грозить пожизненный срок или казнь. Имя Пак Ан Су стоит под указом с мерами, связанными с введением и обеспечением в стране военного положения.

До этого бывшего министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна задержали по подозрению в госизмене.