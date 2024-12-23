Два человека пострадали во время лобового столкновения авто в Пермском крае

Речь идёт о жёсткой аварии, которая случилась в Кунгуре вечером 22 декабря. Как рассказывают спасатели, звонок от оперативного дежурного поступил в службу около 20:09. Сообщалось, что на улице Степана Разина столкнулись два автомобиля — «Лада Гранта» и «Шевроле-Нива». К месту аварии были направлены спасатели группы оперативного реагирования (ГОР) № 3.