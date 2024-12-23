Два человека пострадали во время лобового столкновения авто в Пермском крае

Мужчина и женщина пострадали в ДТП с двумя столкнувшимися лоб в лоб автомобилями в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба КМО.
Речь идёт о жёсткой аварии, которая случилась в Кунгуре вечером 22 декабря. Как рассказывают спасатели, звонок от оперативного дежурного поступил в службу около 20:09. Сообщалось, что на улице Степана Разина столкнулись два автомобиля — «Лада Гранта» и «Шевроле-Нива». К месту аварии были направлены спасатели группы оперативного реагирования (ГОР) № 3.
Когда сотрудники прибыли на место, они стабилизировали автомобили. К тому моменту выяснилось, что во время ДТП пострадали два человека. Они находились в автомобиле скорой помощи.
На фотографиях, которые спасатели опубликовали с места аварии, заметно, что два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара носовые части машин оказались сильно разбиты. На снимках также заметно сильный снегопад и покрытые снегом дороги.
Как выяснилось, пострадавшими оказались 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. По словам пользователей соцсетей, которые стали очевидцами происшествия, оба пострадавших были водителями разбитых авто. После аварии они были доставлены в Кунгурскую больницу.