Нет вестей уже сутки: в Башкирии пропал 15-летний подросток

В Башкирии пропал 15-летний Шамиль Галиаскаров. Об исчезновении мальчика сообщили в БашРегионСпас.
Поо информации волонтеров, подросток пропал сутки назад, 22 декабря. В выходной день он ушел из дома и не вернулся. Уже через несколько часов после исчезновения на поиски мальчика были направлены силы волонтеров и полиции.
Известно, что в день пропажи на Шамиле были темно-зеленая камуфляжная фуфайка, черные утепленные брюки, камуфляжные сапоги, черная вязаная шапка. Волонтеры предполагают, что юноша может находиться в любом районе Башкирии.
Если вам известно местонахождение подростка, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
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