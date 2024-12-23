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Нет вестей уже сутки: в Башкирии пропал 15-летний подросток

В Башкирии ищут пропавшего сутки назад подростка.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропал 15-летний Шамиль Галиаскаров. Об исчезновении мальчика сообщили в БашРегионСпас.

Поо информации волонтеров, подросток пропал сутки назад, 22 декабря. В выходной день он ушел из дома и не вернулся. Уже через несколько часов после исчезновения на поиски мальчика были направлены силы волонтеров и полиции.

Известно, что в день пропажи на Шамиле были темно-зеленая камуфляжная фуфайка, черные утепленные брюки, камуфляжные сапоги, черная вязаная шапка. Волонтеры предполагают, что юноша может находиться в любом районе Башкирии.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.

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