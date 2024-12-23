Женщина погибла в ДТП под Асбестом, еще трое получили травмы

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось накануне вечером на 15-м километре автодороги Белоярский — Асбест". По данным ведомства, 40-летний водитель Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda под управлением 50-летнего водителя.
В результате аварии травмы получили 11-летний пассажир и водитель Honda, пассажирка этого же транспортного средства скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Также пострадал и доставлен в медучреждение водитель Peugeot.
По факту аварии проводится расследование.