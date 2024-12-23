Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в ДТП под Асбестом, еще трое получили травмы

Среди травмированных в аварии в Белоярском районе — 11-летний мальчик.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое случилось накануне вечером на 15-м километре автодороги Белоярский — Асбест". По данным ведомства, 40-летний водитель Peugeot выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda под управлением 50-летнего водителя.

В результате аварии травмы получили 11-летний пассажир и водитель Honda, пассажирка этого же транспортного средства скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Также пострадал и доставлен в медучреждение водитель Peugeot.

По факту аварии проводится расследование.