Женщина погибла в лобовом ДТП на Амурском мосту в Хабаровске

В Хабаровске на Амурском мосту произошло лобовое ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла утром 23 декабря. По предварительным данным, два автомобиля не смогли разъехаться и столкнулись лоб в лоб. В результате произошедшего погибла 50-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero. Что с остальными участниками инцидента, пока не известно.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники городской ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются, информация будет дополнена.