Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла в лобовом ДТП на Амурском мосту в Хабаровске

Что с остальными участниками инцидента, пока не известно.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске на Амурском мосту произошло лобовое ДТП с погибшим, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла утром 23 декабря. По предварительным данным, два автомобиля не смогли разъехаться и столкнулись лоб в лоб. В результате произошедшего погибла 50-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero. Что с остальными участниками инцидента, пока не известно.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники городской ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются, информация будет дополнена.