Женщина погибла в лобовом ДТП на Амурском мосту в Хабаровске

Смертельная авария произошла утром 23 декабря. По предварительным данным, два автомобиля не смогли разъехаться и столкнулись лоб в лоб. В результате произошедшего погибла 50-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi Pajero. Что с остальными участниками инцидента, пока не известно.