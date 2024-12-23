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Водитель ВАЗа погиб под Челябинском после лобового тарана иномарки

Водитель ВАЗа погиб под Челябинском после лобового тарана иномарки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.

Все произошло утром 23 декабря на 29-м километре дороги «Западный обход Челябинска».

По предварительным данным, 65-летний водитель Vortex Tingo при обгоне не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение со встречным ВАЗ-21099, под управлением которого был мужчина 1977 года рождения.

В результате водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.