Водитель ВАЗа погиб под Челябинском после лобового тарана иномарки

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Сосновском районе.
Все произошло утром 23 декабря на 29-м километре дороги «Западный обход Челябинска».
По предварительным данным, 65-летний водитель Vortex Tingo при обгоне не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение со встречным ВАЗ-21099, под управлением которого был мужчина 1977 года рождения.
В результате водитель отечественной машины от полученных травм скончался на месте.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.