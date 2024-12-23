«В автомобиле находились дети 7 месяцев и 3 лет». В Россонском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал жесткое ДТП

В ГАИ отметили, что в результате ДТП водитель была доставлена в больницу с телесными травмами. Также сказано, что в салоне машины находились двое детей: семи месяцев и трех лет. Благодаря тому, что малолетние перевозились в детских удерживающих устройствах, они не пострадали.