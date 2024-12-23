«В автомобиле находились дети 7 месяцев и 3 лет». В Россонском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал жесткое ДТП

Под Россонами выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП с авто, где было двое детей. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 22 декабря примерно в 17.30 на 98-м километре автодороги Р-46 «Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации». Говорится, что 24-летнияя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Citroen Xsara, сбила внезапно выбегавшего на дорогу лося. После столкновения авто съехало в левый по ходу движения кювет.
В ГАИ отметили, что в результате ДТП водитель была доставлена в больницу с телесными травмами. Также сказано, что в салоне машины находились двое детей: семи месяцев и трех лет. Благодаря тому, что малолетние перевозились в детских удерживающих устройствах, они не пострадали.
В Россонском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал жесткое ДТП. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Витебской области.
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