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«В автомобиле находились дети 7 месяцев и 3 лет». В Россонском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал жесткое ДТП

Под Россонами выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП с авто с двумя детьми.

Источник: Комсомольская правда

Под Россонами выбежавший на дорогу лось спровоцировал ДТП с авто, где было двое детей. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Витебской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось 22 декабря примерно в 17.30 на 98-м километре автодороги Р-46 «Лепель-Полоцк-граница Российской Федерации». Говорится, что 24-летнияя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Citroen Xsara, сбила внезапно выбегавшего на дорогу лося. После столкновения авто съехало в левый по ходу движения кювет.

В ГАИ отметили, что в результате ДТП водитель была доставлена в больницу с телесными травмами. Также сказано, что в салоне машины находились двое детей: семи месяцев и трех лет. Благодаря тому, что малолетние перевозились в детских удерживающих устройствах, они не пострадали.

В Россонском районе выбежавший на дорогу лось спровоцировал жесткое ДТП. Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции Витебской области.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на МКАД в массовом ДТП.

Тем временем глава МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.

Также мы писали, что сотрудники МЧС спасли рыбака, провалившегося под лед в Смолевичском районе.