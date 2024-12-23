В Екатеринбурге загорелись две иномарки

Напомним, на Эльмаше вечером 16 декабря загорелся автомобиль Mazda 3. Как утверждал очевидец происшествия, хозяин незадолго до ЧП купил машину у перекупщика. Он предположил, что пожар начался из-за того, что «аккумулятор заклинил». Огонь повредил моторный отсек Mazda.