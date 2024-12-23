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В Екатеринбурге загорелись две иномарки

На улице Онежской в пожаре сгорел Ford и получила повреждения Audi.

Источник: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники МЧС потушили два автомобиля, загоревшихся во дворе дома по улице Онежской. Инцидент произошел в микрорайоне Автовокзала ранним утром 23 декабря.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру около 5:22. Площадь пожара составил десять квадратных метров. Огонь уничтожил Ford Focus и повредил кузов стоявшего рядом автомобиля Audi Q3.

— В тушении пожара были задействованы две единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение трех минут, — передает пресс-служба главного управления МЧС по Свердловской области.

Напомним, на Эльмаше вечером 16 декабря загорелся автомобиль Mazda 3. Как утверждал очевидец происшествия, хозяин незадолго до ЧП купил машину у перекупщика. Он предположил, что пожар начался из-за того, что «аккумулятор заклинил». Огонь повредил моторный отсек Mazda.

МЧС