Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Утверждается, что мошенники придумали новый способ в дополнение к уже используемым схемам, которые связаны с получением SMS-кода. В DLBI отметили, что поддельные номера служб поддержки помогают сайтам подниматься в топ поисковых запросов.
Основатель DLBI Ашот Оганесян отметил, что пока массовому применению таких схем препятствуют относительно высокая сложность организации масштабных SMS-рассылок, трудоемкость и длительность поискового продвижения поддельных сайтов.
«Если те “тесты”, которые мы видим сейчас, покажут мошенникам эффективность, техническое решение будет найдено», — предупредил он.
До этого в сети обнаружили мошеннический сайт, имитирующий официальный портал «Госуслуги».