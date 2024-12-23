Гражданку Узбекистана экстрадировали в Казахстан из России

Гражданку Узбекистана, подозреваемую в мошенничестве, экстрадировали в Казахстан из России, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.
«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления, пострадали более 80-ти жителей г. Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге», — сообщили в надзорном ведомстве.
Один из соучастников подозреваемой был осужден, а она после совершения преступления скрылась, поэтому ее объявили в международный розыск, пояснили в Генпрокуратуре.
«В декабре прошлого года разыскиваемая задержана в Краснодарском крае Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирована в Казахстан», — говорится в распространенной информации.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.