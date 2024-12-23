Гражданку Узбекистана экстрадировали в Казахстан из России

«Генеральной прокуратурой Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадирована гражданка Узбекистана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемая в период с 2005 по 2007 годы работая бухгалтером в строительной компании в городе Алматы, осуществляла прием денег от участников долевого строительства, выписывала не отраженные в бухгалтерском учете подложные квитанции к приходным кассовым ордерам по объекту незавершенного строительства жилого комплекса. В результате ее действий и других соучастников преступления, пострадали более 80-ти жителей г. Алматы, которым причинен ущерб на сумму свыше 3,7 млрд тенге», — сообщили в надзорном ведомстве.