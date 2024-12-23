10 жителей Иркутской области отдали аферистам более 16,7 млн за три дня

В Иркутской области только за последние три дня десять человек лишились суммарно более 16,7 миллиона рублей. Они доверились собеседникам и отправили деньги на указанные счета. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, чаще для обмана использовали легенду с инвестиционной компанией. Так, пять сибиряков, отдали лжеброкерам почти пять миллионов рублей.
— Так, одной из жертв стала пожилая жительница Нижнеудинска. Пенсионерка перечислила телефонным преступникам 2,3 млн рублей. Полицейские установили, что в Интернете она перешла по фишинговой ссылке лжеброкеров. Заполнила анкету, созвонилась с якобы консультантом инвестиционной компании, а затем внесла деньги, — пояснили правоохранители.
Так, 72-летняя пенсионерка обогащала обманщиков восемь месяцев. Когда она решила все же забрать деньги назад, профиль оказался заблокирован. На подобную уловку попался и 57-летний тракторист из Усолья-Сибирского. Правда, сумма ущерба у него меньше 1,7 миллиона рублей, часть из денег он брал в кредит. Также мошенники обманули на три миллиона рублей земляка тракториста. Мужчине позвонили и поведали о попытке украсть его деньги со счета. Чтобы их уберечь он «под чутким» руководством лжецов отправил средства на «безопасный счет». Вернуть обратно, он их конечно же не смог.