В Башкирии снегоход с людьми провалился под лед

Известно, что шестеро человек катались на трех снегоходах по замерзшей глади водохранилища, когда один из них оказался в воде. Пассажиру удалось спрыгнуть со снегохода, а водитель вместе с транспортом оказался подо льдом. К счастью, на помощь мужчине пришли его друзья и вытащили его на берег. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.