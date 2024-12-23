В Башкирии снегоход с людьми провалился под лед

На Павловском водохранилище в Нуримановском районе Башкирии снегоход с людьми провалился под лед. Об этом сообщает МЧС по республике.
Известно, что шестеро человек катались на трех снегоходах по замерзшей глади водохранилища, когда один из них оказался в воде. Пассажиру удалось спрыгнуть со снегохода, а водитель вместе с транспортом оказался подо льдом. К счастью, на помощь мужчине пришли его друзья и вытащили его на берег. Медицинская помощь пострадавшему не потребовалась.
— С помощью аэролодки достали снегоход из воды, эвакуировали людей до ближайшего населенного пункта и провели с ними профилактическую беседу, — заключили в МЧС.
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