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Причиной трагического пожара в Карасуке стала детская шалость

Главный спасатель области озвучил результаты пожарно-технической экспертизы.

Источник: Следственный комитет РФ

В МЧС Новосибирской области назвали причину пожара в Карасуке, в результате которого погибли двое малолетних детей.

Напомним, в среду, 18 декабря, в результате возгорания дивана в частном доме в райцентре погибли мальчик и девочка 2020 и 2021 годов рождения. Тела погибших из дома вынес сосед.

По словам начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, причиной трагедии стала детская шалость.

Всего за неделю в регионе произошло 98 пожаров. Помимо двух детей, погибли двое взрослых. 4 человека получили травмы.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 52-летний мужчина погиб при пожаре в бане в посёлке под Новосибирском.

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