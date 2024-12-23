Причиной трагического пожара в Карасуке стала детская шалость

В МЧС Новосибирской области назвали причину пожара в Карасуке, в результате которого погибли двое малолетних детей.
Напомним, в среду, 18 декабря, в результате возгорания дивана в частном доме в райцентре погибли мальчик и девочка 2020 и 2021 годов рождения. Тела погибших из дома вынес сосед.
По словам начальника регионального управления МЧС Виктора Орлова, причиной трагедии стала детская шалость.
Всего за неделю в регионе произошло 98 пожаров. Помимо двух детей, погибли двое взрослых. 4 человека получили травмы.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 52-летний мужчина погиб при пожаре в бане в посёлке под Новосибирском.