После разлива нефтепродуктов на Кубани массово гибнут дельфины

С начала разлива нефтепродуктов на Кубани погибли десять дельфинов, сообщает пресс-служба Научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа».
Причиной гибели всех азовок может быть разлив мазута.
Восемь из них нашли 22 декабря в Алексино под Новороссийском. Это 60−70 км от Анапы. Шесть мертвых азовок обнаружили на берегу, еще два в воде. Собраны фото и видеоматериалы. Волонтеры смогли осмотреть только пять трупов, так как остальные унесло штормом. Они отобрали пробы для установления причин гибели дельфинов.
Предположительно, причинами могут быть острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой и водой), острая инфекция и внутренние травмы или контузии.
Еще одну погибшую азовку нашли в станице Благовещенской. Она погибла несколько дней назад. На теле видны следы мазута, обнаружен фрагмент мазута в дыхале.
В центре «Дельфа» отметили, что контролирующие органы поставлены в известность. Точная причина смерти китообразных будет выясняться.