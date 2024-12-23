После разлива нефтепродуктов на Кубани массово гибнут дельфины

Восемь из них нашли 22 декабря в Алексино под Новороссийском. Это 60−70 км от Анапы. Шесть мертвых азовок обнаружили на берегу, еще два в воде. Собраны фото и видеоматериалы. Волонтеры смогли осмотреть только пять трупов, так как остальные унесло штормом. Они отобрали пробы для установления причин гибели дельфинов.