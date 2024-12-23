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Три браконьера из Приморья осуждены за незаконную добычу трепанга

Водные биологические ресурсы выпущены в естественную среду обитания.

Источник: УФСБ по Приморскому краю

В Приморье Шкотовский районный суд вынес приговор трем местным жителям, признанным виновными в незаконной добыче ценных видов водных биологических ресурсов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Отмечается, что браконьеры, используя водолазное снаряжение, добыли более 500 особей трепанга дальневосточного в акватории Уссурийского залива. При задержании они не смогли предоставить документы, подтверждающие законность происхождения улова. Весь добытый трепанг был возвращен в естественную среду обитания.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Каждому из фигурантов назначено условное наказание сроком от двух до двух лет и двух месяцев (условно). Также конфискованы водолазное оборудование и другие орудия лова.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, гражданка Китая предстанет перед судом в Находке за контрабанду. Обвиняемая пыталась незаконно увезти из Приморья трепанг на более чем миллион рублей. В период с апреля по июнь 2022 года иностранка незаконно отправила международной почтой в Поднебесную дальневосточный трепанг в варено-сушеном виде. Сумма контрабанды составила более миллиона рублей. В ходе обыска в ее доме следователями обнаружены аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.