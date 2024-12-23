Под Новосибирском нашли тело бывшего силовика из ОПГ Трунова

В Новосибирской области обнаружили тело бывшего заместителя начальника регионального управления ФСКН Андрея Андреева, который был связан с так называемой «труновской» ОПГ.
Труп 54-летнего экс-наркополицейского был найден в частном доме на территории Ордынского района НСО.
— Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — проинформировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Андрей Андреев был арестован по делу ОПГ известного новосибирского авторитета Александра Трунова. Обвинения тогда также были предъявлены бывшему вице-мэру Александру Солодкину-младшему и его отцу Александру Солодкину-старшему.
В 2015-м году Новосибирский облсуд назначил экс-силовику 11 лет строгого режима, однако в 2016-м Верховный суд смягчил ему наказание до 7 лет, и вскоре Андреев освободился из колонии по УДО.
Напомним, что в августе этого года в столицу Сибири этапировали лидера группировки Трунова и штатного киллера ОПГ Анатолия Радченко по прозвищу Челентано.
Иван ЛУДНОВ.