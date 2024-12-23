В Уярском районе водитель устроил массовую аварию и погиб

Как рассказали в ГАИ, всего с вечера пятницы до утра понедельника в Красноярском крае было зарегистрировано 24 ДТП, в которых погибли 4 человека и еще 30 получили травмы. «Чаще всего виновники аварий не учитывали скорость транспортных средств и совершали опасные маневры в условиях недостаточной видимости и наледи на дороге, которая образовалась из-за обилия снежных осадков», — отметили в дорожной полиции.