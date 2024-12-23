В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц после разлива мазута

В волонтерском центре Анапы после разлива нефтепродуктов спасли 972 птицы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Работники центра отмывают пернатых от мазута, дают им необходимые препараты, кормят. После этого птиц отправляют на дальнейшую реабилитацию. 890 спасенных пташек уже переданы на передержку, из них 150 принял «Сафари-парк» в Краснодаре.
«Для спасения птиц, помимо центра на Черноморской, 2, выделено более просторное помещение на Мира, 113. Туда “пациентов” доставляют уже чистыми на лечение», — рассказали в региональном оперштабе.
Ранее сообщалось, что на Кубани очистили почти 40 километров береговой линии от мазута.