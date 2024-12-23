В Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц после разлива мазута

Работники центра отмывают пернатых от мазута, дают им необходимые препараты, кормят. После этого птиц отправляют на дальнейшую реабилитацию. 890 спасенных пташек уже переданы на передержку, из них 150 принял «Сафари-парк» в Краснодаре.