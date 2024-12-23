В Красноярске задержали мужчину, избившего студенток в автобусе

Напомним, в Красноярске две студентки 17 и 20 лет пожаловались на мужчину, который напал на них в автобусе № 83. У одной из пострадавших сломан нос, у другой — расцарапано лицо. По словам девушек, нападение могло произойти из-за их внешности. Ситуацию на свой контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин.