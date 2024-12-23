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Уфимский врач Уразакова рассказала, как не переесть за новогодним столом

Врач из Уфы Уразакова дала советы, как встретить Новый год без вреда для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Скоро жителей Башкирии ждет череда застолий и обильных блюд, щедро заправленных майонезом и приправами. Как в этом потоке еды не потерять здоровье и не навредить желудочно-кишечному тракту, рассказала врач-гастроэнтеролог Элена Уразакова.

По словам медика, самое главное правило, которого стоит придерживать, это не переедать. Врач признается, что сложно отказаться от возможности поесть всего и побольше, однако напоминает, что переедание чревато вздутием, тяжестью в животе и даже болями.

Также Уразакова посоветовала жителям Башкирии больше пить воды, не налегать на алкоголь и не забывать про активности. При приготовлении блюд гастроэнтеролог советует использовать свежие блюда, избегать консервантов и искусственных добавок.

— Новый год — это время радости и веселья, но не забывайте заботиться о своем здоровье! Пусть ваш праздничный стол будет не только вкусным, но и полезным, — сказала она в беседе с UfaTime.ru.

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