Уральца отправили на лечение после убийства отца и ножевое ранение матери

Верхнепышминский городской суд вынес постановление о назначении принудительной меры медицинского характера в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и причинении легкого вреда здоровью. 26 декабря 2023 года свердловчанин, страдающий психическим заболеванием, набросился на своих родителей, приехавших его проведать, с ножом. «Мужчина при помощи ножа нанес отцу не менее четырех ударов в область живота и левого бедра. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а матери был причинен легкий вред здоровью», — рассказали в региональной прокуратуре.