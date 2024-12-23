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На побережье Кубани приостановили уборку мазута из-за шторма

Из-за непогоды на Кубани приостановили расчистку пляжей от нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 22 декабря работы по уборке нефтепродуктов на побережье Краснодарского края временно приостановились из-за погодных условий. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Погода значительно ухудшилась — в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм. Идет нагонная волна на прибрежную полосу», — рассказал вице-губернатор края Александр Нестеренко.

Он отметил, что при таких условиях выводить людей к кромке воды опасно, техника тоже вязнет. По словам Нестеренко, работы шли до глубокой ночи, пока не начался шторм.

К тем работам, которые будет возможно проводить, приступят утром 23 декабря.

«Утром оценим ущерб, который нанес нынешний шторм. И продолжим спасать наши курорты совместно с тысячами людей со всего Краснодарского края и всей страны», — сказал вице-губернатор региона.

Ранее сообщалось, что в Анапе волонтеры спасли почти тысячу птиц.

экология