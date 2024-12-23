В сибирских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за непогоды

«Организованы надзорные мероприятия в связи с задержками авиарейсов из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска, Томска», — говорится в сообщении.
Так, в аэропорту Горно-Алтайска задержано отправление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром в Новосибирск направлен рейс авиакомпании «Сибирь» из Москвы, вылета ожидают более 300 пассажиров, в том числе 12 детей. В Новокузнецке задерживаются рейсы авиакомпаний «Редвингс», «Северный ветер» и «Аэрофлот» в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, включая 7 детей.
В аэропорту Норильска из-за метели объявлены задержки выполнения рейсов авиакомпании «Нордстар» в города Москву, Сочи, Красноярск. Более 480 пассажиров, в том числе 34 ребенка, ожидают вылета. Прибывающие рейсы направлены на запасные аэродромы в Красноярск и Сургут. В Томске вылета в Санкт-Петербург и Сочи ожидают свыше 300 пассажиров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температура воздуха в регионах Западной Сибири может опускаться до минус 30−35. Это связано с забросом холодных воздушных масс в тылу антициклона, который находится между азиатской частью страны и североамериканским континентом.