В сибирских аэропортах массово задерживаются рейсы из-за непогоды

Так, в аэропорту Горно-Алтайска задержано отправление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром в Новосибирск направлен рейс авиакомпании «Сибирь» из Москвы, вылета ожидают более 300 пассажиров, в том числе 12 детей. В Новокузнецке задерживаются рейсы авиакомпаний «Редвингс», «Северный ветер» и «Аэрофлот» в города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург продолжительностью более пяти часов. Ожидают вылета более 400 пассажиров, включая 7 детей.