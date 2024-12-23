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Число отравившихся в санатории под Омском увеличилось до 27

ОМСК, 23 декабря. /ТАСС/. Еще двое пострадавших в результате вспышки кишечной инфекции в санатории «Сказка» под Омском обратились за медицинской помощью, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Омской области. Общее количество отравившихся увеличилось до 27.

Источник: РИА "Новости"

«В выходные было два новых обращения несовершеннолетних, оба ребенка получили необходимую помощь: один пациент в течение суток получал необходимую помощь в стационаре, затем с улучшением выписан, другой изначально находится на амбулаторном лечении», — сообщил собеседник агентства.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Массовое отравление произошло 18 декабря. В первый день за помощью обратились 12 человек, на следующий — еще 13. 17 пострадавших были госпитализированы. Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье» под Омском. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников выявлен норовирус.

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