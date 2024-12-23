Число отравившихся в санатории под Омском увеличилось до 27

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности жизни и здоровья потребителей. Массовое отравление произошло 18 декабря. В первый день за помощью обратились 12 человек, на следующий — еще 13. 17 пострадавших были госпитализированы. Вспышка кишечной инфекции произошла на базе отдыха «Сказка» в санаторно-курортной зоне «Чернолучье» под Омском. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников выявлен норовирус.