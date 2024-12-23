В Северной Ирландии самолет совершил жесткую посадку

В конце ноября самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Сочи, совершил жесткую посадку в Анталье в Турции из-за штормовой погоды. По словам очевидцев, после аварии и начала пожара на борту начались паника и давка. Однако никто не пострадал — все успешно эвакуировались.