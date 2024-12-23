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В Северной Ирландии самолет совершил жесткую посадку

Самолет ирландской авиакомпании Emerald Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста из-за сильного ветра, сообщило издание Daily Mail.

Источник: Reuters

На борту не было никого, кроме четырех человек экипажа. По предварительным данным, они не пострадали.

При посадке сломалась передняя стойка самолета. После происшествия аэропорт временно закрыли и объявили там чрезвычайное положение. Туда также направились медики и полиция.

Все входящие и исходящие рейсы отменили. Некоторые рейсы также перенаправили из Белфаста в другие аэропорты, включая рейс British Airways из аэропорта Лондон-Сити и рейс Aer Lingus из аэропорта Лидс-Брэдфорд.

В конце ноября самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Сочи, совершил жесткую посадку в Анталье в Турции из-за штормовой погоды. По словам очевидцев, после аварии и начала пожара на борту начались паника и давка. Однако никто не пострадал — все успешно эвакуировались.

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