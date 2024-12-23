В Новосибирске почти 1,3 тыс. объектов отключили от электричества

По данным на карте, 391 объект отключен от электричества в Калининском районе — микрорайоне Пашино. В качестве причины указаны ремонтные работы на трех трансформаторных подстанциях. Еще 417 отключений — в Дзержинском районе в связи с подрезкой деревьев и ремонтными работами. 75 отключений зафиксировано в Заельцовском районе, два в Центральном, одно в Первомайском, еще 330 — на левом берегу города также в связи с ремонтом на подстанциях.
ТАСС обратился за комментарием в пресс-службу компании «Россети Новосибирск». В пресс-службе уточнили: «Фактически на текущий момент отключения есть в 3 районах города — Ленинском, Кировском и Дзержинском районах. На левом берегу ведутся работы по технологическому присоединению новых потребителей, в том числе к электросетям иных собственников (не “Россети Новосибирск”). Здесь электроснабжение восстановим уже в ближайшие минуты». По данным компании, на правом берегу города проводится обслуживание воздушной линии электропередачи для повышения надежности электроснабжения частного сектора в преддверии максимума нагрузок в новогодние праздники.