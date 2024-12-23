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В Краснодаре в детской краевой клинической больнице сгорела лаборатория

При пожаре в лаборатории на территории ДККБ никто не пострадал.

В Краснодаре в детской краевой клинической больнице сгорела лаборатория, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании на улице Лукьяненко поступило диспетчеру 22 декабря в 18:18. Через девять минут на месте выяснилось, что горит лаборатория, пламенем было охвачено 60 квадратных метров.

В 18:52 огонь локализовали, в 19:02 открытое горение было ликвидировано. Полностью пожар потушили в 19:15.

На месте работали 39 человек и 12 единиц техники.

В результате пожара в лаборатории никто не пострадал.

Напомним, в Апшеронске ночью сгорел деревообрабатывающий цех. Сообщение о пожаре на улице Калинина поступило диспетчеру 20 декабря сразу после полуночи. Первые пожарно-спасательные подразделения на месте были в 00:14. Выяснилось, что горит деревообрабатывающий цех, огнем охвачено 500 квадратных метров.

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