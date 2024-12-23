Трех мужчин задержали за серию краж из офисов на севере Москвы

«По предварительным данным, злоумышленники путем повреждения дверных замков и вскрытия окон проникали в офисные помещения организаций, расположенных в Северном округе Москвы. Оттуда они похищали ценные вещи и денежные средства, принадлежащие сотрудникам компаний. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 3 млн руб. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания в Москве и Московской области», — рассказала Волк.
Она добавила, что в результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли орудия взлома и часть похищенных денежных средств. Ювелирные украшения и другие ценности сообщники успели сбыть.
По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Суд избрал одному из фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, его подельника оставили под подпиской о невыезде, третьему сообщнику назначили домашний арест.