Пенсионер избил жену в Тольятти

Оперуполномоченные задержали и доставили 74-летнего подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса местный житель пояснил сотрудникам полиции, что в ходе ссоры не смог справиться со своими эмоциями и поднял руку на жену.