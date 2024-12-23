Пенсионер избил жену в Тольятти

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации женщины 1952 года рождения.
Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.
Полицейские опросили пострадавшую, произвели осмотр места происшествия, изъяли медицинские документы и вещи со следами бурого цвета, и восстановили последовательность событий: во время распития спиртных напитков между супругами возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт, в ходе которого мужчина начал избивать жену. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.
Оперуполномоченные задержали и доставили 74-летнего подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Во время опроса местный житель пояснил сотрудникам полиции, что в ходе ссоры не смог справиться со своими эмоциями и поднял руку на жену.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.