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В Уфе 20-летний курьер мошенников получил реальный срок

Молодой человек обманул шестерых пенсионеров.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе огласили приговор 20-летнему местному жителю, которого обвиняли в мошенничестве. Будучи курьером у аферистов, обманувших шестерых пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», забрал у уфимцев более трех миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, житель Уфы нашел «работу» в интернете. В его обязанности входило забирать у обманутых пожилых людей деньги и отправлять их мошенникам, процент от выручки молодой человек забирал себе. Всего от действий уфимца пострадали шесть человек, которые отдали ему 3,2 млн рублей.

Суд назначил уфимцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших граждан.

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