В Уфе 20-летний курьер мошенников получил реальный срок

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, житель Уфы нашел «работу» в интернете. В его обязанности входило забирать у обманутых пожилых людей деньги и отправлять их мошенникам, процент от выручки молодой человек забирал себе. Всего от действий уфимца пострадали шесть человек, которые отдали ему 3,2 млн рублей.