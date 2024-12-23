В каком регионе Казахстана стали меньше грабить

В Казахстане, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, наблюдается положительная динамика снижения грабежей на — 23,7% — с 1 956 до 1 492 (за 11 месяцев т.г.), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.