Неизвестные насекомые атакуют российских туристов в Таиланде

Как рассказала SHOT одна из покусанных туристок, неделю назад они с дочкой и мужем приехали на Пхукет на отдых. Через пару дней женщина с девочкой заметили странные красные пятна на руках. Изначально мать подумала, что это планктон, и решила, что на море не стоит ходить пару дней. У супруга же никаких пятен не было.