Неизвестные насекомые атакуют российских туристов в Таиланде

Как рассказала SHOT одна из покусанных туристок, неделю назад они с дочкой и мужем приехали на Пхукет на отдых. Через пару дней женщина с девочкой заметили странные красные пятна на руках. Изначально мать подумала, что это планктон, и решила, что на море не стоит ходить пару дней. У супруга же никаких пятен не было.
Однако двухдневное пребывание вне моря не спасло — странные воспаления продолжали появляться. Тайские врачи пока не могут сказать, чьи именно это укусы. Женщина утверждает, что в отеле много зелени, из которой могли вылететь насекомые и залететь через балкон в номер.
По возвращении семья пойдёт к российским врачам, чтобы установить диагноз и получить лечение.