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В Перми на 60 дней закрыли продуктовый магазин из-за червей на прилавках

Их обнаружили покупатели.

Источник: Аргументы и факты

Магазин продуктовой сети в Перми закрыли на 60 дней из-за червей, которых нашли на прилавках, сообщает Пермский краевой суд.

Речь идёт об одном из продуктовых магазинов в Дзержинском районе. В начале декабря 2024 года пермячка купила в «Магните» конфеты, в которых дома обнаружила червей-вредителей. Расстроенная женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, специалисты которого выехали на место, чтобы проверить магазин. Как оказалось, черви были обнаружены не только в конфетах.

Какаовых огнёвок нашли на нескольких прилавках в кондитерских изделиях, орехах и сухофруктах. Во время проверки специалисты также обнаружили и другие нарушения в уборке помещения, хранении и реализации пищевой продукции. Ведомство направило материалы в суд.

В заседании юрист компании сообщил, что нарушения устранены, однако с момента дезинфекции не прошло достаточно времени и насекомые могли остаться в магазине. Суд признал магазин виновным в нарушении санитарных правил, гигиенических нормативов и невыполнении противоэпидемических мероприятий.

«Приняв во внимание повышенную общественную опасность деяния, поскольку допущенное правонарушение создает угрозу жизни и здоровью людей, Дзержинский районный суд Перми пришёл к выводу об административном приостановлении деятельности магазина “Магнит”», — рассказывает краевой суд.

Инстанция постановила закрыть магазин по улице Ветлужской, 30 на 60 дней. Сейчас решение ещё не вступило в законную силу.

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