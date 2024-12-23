В Перми на 60 дней закрыли продуктовый магазин из-за червей на прилавках

Речь идёт об одном из продуктовых магазинов в Дзержинском районе. В начале декабря 2024 года пермячка купила в «Магните» конфеты, в которых дома обнаружила червей-вредителей. Расстроенная женщина обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, специалисты которого выехали на место, чтобы проверить магазин. Как оказалось, черви были обнаружены не только в конфетах.