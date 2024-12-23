В Сосновском районе полиция нашла у мигрантов подпольную молельную комнату

Итогами очередного рейда поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Проверки проводили сотрудники областного полицейского Главка вместе с коллегами из ФСБ и ОМОН Росгвардии. Кроме того, в рейдах участвуют представители военного комиссариата региона.
На этот раз мероприятия прошли в Сосновском районе. Под вниманием силовиков оказались места концентрации и пребывания мигрантов. Правоохранители проверили 150 иностранцев, в том числе их законность нахождения в стране, а также причастность к преступлениям.
«Выявлено три иностранных гражданина, нарушивших условия миграционного учета. В ближайшее время они будут выдворены за пределы Российской Федерации», — прокомментировали в областном Главке.
Кроме того, во время рейда на одном из складов нашли нелегально работающую молельную комнату. В полиции в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».
Также известно, что во время проверок 12 человек получили повестки для явки в военкоматы.