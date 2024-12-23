В Сосновском районе полиция нашла у мигрантов подпольную молельную комнату

Кроме того, во время рейда на одном из складов нашли нелегально работающую молельную комнату. В полиции в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».