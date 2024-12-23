В Новосибирске снизили температуру в батареях 82 домов в мороз

«Устраняем дефект на теплосети по ул. Героев Революции, все работы будут завершены до 8:00 24 декабря или ранее. На время проведения работы вынуждены были отключить горячее водоснабжение 82 домов и снизить параметры теплоснабжения», — пояснили в компании. По данным западно-сибирского гидрометцентра, температура воздуха в Новосибирске в понедельник составляет около минус 15 градусов. Ночью местами ожидается до минус 27 градусов.
По данным муниципального портала — карты отключений систем жизнеобеспечения города, в Первомайском районе в зону снижения параметров теплоносителя попали 114 объектов, вернуть теплоснабжение в норму предполагается до 08:00 (04:00 мск). Всего по городу зарегистрировано 326 объектов с отключенным отоплением или сниженными параметрами теплоносителя. Из них 11 — аварийные отключения, другие указаны как плановые. По 38 домам в левобережье, уточнили ТАСС в СГК, подачу отопления планируется возобновить в течение ближайших часов.