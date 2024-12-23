Трое школьников попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

По предварительным данным, вечером 18 декабря на улице Фридриха Энгельса водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу. На следующий день, 19 декабря, на «зебре» на улице Ленской 10-летняя школьница попала под колеса «Рендж Ровер Спорт».