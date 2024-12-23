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Трое школьников попали под колеса авто в Иркутске и районе за неделю

Прокуратура проконтролирует проверку, организованную госавтоинспекторами.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и районе за прошедшую неделю в дорожно-транспортных происшествиях пострадало трое несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, вечером 18 декабря на улице Фридриха Энгельса водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу. На следующий день, 19 декабря, на «зебре» на улице Ленской 10-летняя школьница попала под колеса «Рендж Ровер Спорт».

— В деревне Грановщина Иркутского района 21 декабря столкнулись машины «Тойота Ленд Крузер» и «Хонда Фит», травмы получил трехлетний пассажир хэтчбека, — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура проконтролирует проверку, при наличии оснований примут меры реагирования в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 10 жителей Приангарья отдали аферистам более 16,7 миллиона рублей за три дня.