Трое школьников из Гродно признались в наркопреступлениях и избежали ответственности

На днях сотрудники наркоконтроля проводили профилактическое мероприятие в одной из школ Гродно. На следующий день в милицию обратились трое 14-летних учеников учреждения образования. Подростки признались сотрудникам, что около месяца распространяли наркотики. Один из них получил предложение незаконной подработки и втянул в преступную деятельность приятелей.
Молодые люди показали оперативникам места закладок и сообщили иную значимую информацию. С учетом того, что они пришли в милицию добровольно, в соответствии с примечанием к ст.328 УК подростки будут освобождены от уголовной ответственности. При иных обстоятельствах школьникам грозило бы до 20 лет лишения свободы.