Трое школьников из Гродно признались в наркопреступлениях и избежали ответственности

Молодые люди показали оперативникам места закладок и сообщили иную значимую информацию. С учетом того, что они пришли в милицию добровольно, в соответствии с примечанием к ст.328 УК подростки будут освобождены от уголовной ответственности. При иных обстоятельствах школьникам грозило бы до 20 лет лишения свободы.