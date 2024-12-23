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Трое школьников из Гродно признались в наркопреступлениях и избежали ответственности

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое школьников из Гродно признались в наркопреступлениях и избежали ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

На днях сотрудники наркоконтроля проводили профилактическое мероприятие в одной из школ Гродно. На следующий день в милицию обратились трое 14-летних учеников учреждения образования. Подростки признались сотрудникам, что около месяца распространяли наркотики. Один из них получил предложение незаконной подработки и втянул в преступную деятельность приятелей.

Молодые люди показали оперативникам места закладок и сообщили иную значимую информацию. С учетом того, что они пришли в милицию добровольно, в соответствии с примечанием к ст.328 УК подростки будут освобождены от уголовной ответственности. При иных обстоятельствах школьникам грозило бы до 20 лет лишения свободы.