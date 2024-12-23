В Уфе нашли напавшего на пенсионера мужчину

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, грабитель ударил пожилого уфимца по голове, выхватил его сумку и поспешил скрыться. Из-за преклонного возраста мужчина не смог позвать на помощь и оказать сопротивление. Полицейские, просмотрев видеозаписи, вышли на след грабителя. Им оказался 49-летний мужчина.