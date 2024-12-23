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В Уфе нашли напавшего на пенсионера мужчину

В Уфе задержан грабитель, напавший на 88-летнего пенсионера.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Уфы стал жертвой грабителя. На 88-летнего мужчину напал неизвестный и выкрал у него сумку.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, грабитель ударил пожилого уфимца по голове, выхватил его сумку и поспешил скрыться. Из-за преклонного возраста мужчина не смог позвать на помощь и оказать сопротивление. Полицейские, просмотрев видеозаписи, вышли на след грабителя. Им оказался 49-летний мужчина.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Жителю Уфы грозит до четырех лет колонии.

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