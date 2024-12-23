В Индонезии задержали украинца за организацию нарколаборатории на Бали

В мае портал Detik сообщил, что индонезийская полиция задержала на острове Бали трех человек по делу о производстве и распространении наркотиков. Два гражданина Украины подозревались в изготовлении наркотических средств и организации сети их сбыта. Россиянин, по версии правоохранительных органов, выступал в роли наркодилера.