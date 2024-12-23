В Индонезии задержали украинца за организацию нарколаборатории на Бали

По его информации, Роман Назаренко был задержан 19 декабря в международном аэропорту Утапао (Паттайя), когда собирался вылететь в Дубай. По согласованию с индонезийским посольством в Таиланде задержанный был экстрадирован в Индонезию и передан местным правоохранительным органам.
«После его передачи таиландскими органами безопасности Роман Назаренко был немедленно доставлен в Индонезию для процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством. Он подозревается в организации подпольной нарколаборатории», — приводит издание слова главы отдела по борьбе с оборотом наркотиков Национальной полиции Индонезии Мукти Джухарсы.
В мае портал Detik сообщил, что индонезийская полиция задержала на острове Бали трех человек по делу о производстве и распространении наркотиков. Два гражданина Украины подозревались в изготовлении наркотических средств и организации сети их сбыта. Россиянин, по версии правоохранительных органов, выступал в роли наркодилера.
В Индонезии за незаконный оборот наркотиков предусмотрена смертная казнь.