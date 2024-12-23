В Ленобласти мужчину вывезли в лес избили после конфликта в парикмахерской

Мужчина пояснил, что повздорил с парикмахером Сефедином Г. из-за стрижки, за которую отдал 1,5 тыс. рублей. Тогда мастер и двое его приятелей якобы насильно усадили недовольного клиента в машину и вывезли в лесополосу. Там они похищенного раздели и избили, а затем отвезли обратно.