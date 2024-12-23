Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек пострадали в ДТП в Москве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пять человек пострадали в ДТП с участием автобуса и маршрутного такси на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«На Профсоюзной улице столкнулись маршрутное такси и автобус. Пострадали пять человек, одного из них деблокировали и передали врачам», — сообщили в министерстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», авария произошла около 09:07. «На Профсоюзной улице в районе дома 131 произошло ДТП с участием маршрутного такси 804-го маршрута и автобуса 577-го маршрута. По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.