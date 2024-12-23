Пять человек пострадали в ДТП в Москве

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», авария произошла около 09:07. «На Профсоюзной улице в районе дома 131 произошло ДТП с участием маршрутного такси 804-го маршрута и автобуса 577-го маршрута. По предварительной информации, водитель маршрутного такси не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на остановке автобусом», — сказал собеседник агентства.